Bergamonews.it - Contrasto alle bande giovanili, più controlli nella Bassa: in una settimana fermati oltre 300 ragazzi

Leggi su Bergamonews.it

Treviglio. Un’azione di controllo serrata, una presenza costante e un lavoro di prevenzione capillare. I Carabinieri della Compagnia di Treviglio, nell’ambito di un articolato servizio finalizzato aldei reati predatori e delle attività illecite riconducibilicosiddette, ormai attivo dal mese di marzo del 2024, hanno intensificato le operazioni di pattugliamento e identificazione su tutto il territorio.Dal 3 marzo al 10 marzo 2025, i militari hanno controllato 320 giovani circa, numerosi con precedenti specifici.In particolare:– una trentina di soggetti identificati a Treviglio, con verifiche mirate nelle zone nevralgiche della città, come il centro storico, la stazione ferroviaria e i luoghi di aggregazione giovanile.– sempre in Treviglio, tra le 21 dell’8 marzo e le 3 del 9 marzo, sono state impiegate numerose pattuglie automontate e appiedate in un servizio ad “alto impatto”;– circa 300 giovani controllati negli altri comuni della giurisdizione curata dalla Compagnia Carabinieri di Treviglio (ben 52 comuni complessivi) con presidi costanti nei luoghi pubblici considerati più sensibili.