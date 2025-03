Juventusnews24.com - Conte Juventus, l’ipotesi ad oggi non decolla: due gli ostacoli da superare per il suo ritorno in bianconero. Il punto

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24adnon: due glidaper il suoin. Ilsull’allenatore del NapoliNon arrivano buone notizie sul fronte Antonio, uno dei nomi accostati alla panchina dellanel caso in cui la dirigenza optasse per un nuovo cambio di guida tecnica nei prossimi mesi.L’ex bandiera bianconera, un profilo caldeggiato soprattutto dalla tifoseria, rischia però di nonre. Innanzitutto perchè non sarà semplice strapparlo al Napoli, con cui ha un contratto. In secondo luogo la Juve sembra preferirgli altre soluzioni (in primis Pioli). Lo riporta la Gazzetta dello Sport.Leggi sunews24.com