Juventusnews24.com - Conte Juve (Il Mattino): svelata la posizione del tecnico. Ha questa idea sul suo futuro e su dove vuole l’allenare l’anno prossimo

Secondo quanto riferito da Il Mattino, nonostante le voci che circolano attorno ad Antonio Conte circa un possibile ritorno alla Juve per sostituire l'eventuale partenza di Thiago Motta, al momento il tecnico salentino non sarebbe intenzionato a dire addio al Napoli. Il focus di Conte sarebbe unicamente incentrato sulla lotta Scudetto con Inter ed Atalanta e, svela il quotidiano, sarebbe in continuo contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis per pianificare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.