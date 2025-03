Spazionapoli.it - Conte cercato da Juventus, Milan e Arsenal, ha già comunicato la sua scelta: cosa farà in estate

Leggi su Spazionapoli.it

Antonioè accostato ae il tecnico del Napoli ha giàla suain vista dell’: eccoha deciso per il futuro Ci sono rumors, come sempre, intorno a. Dalla Juve al, fino alla Premier (). Ma lui è concentrato sul presente e sul futuro del Napoli, convinto com’è che qui si possa creare un forte polo calcistico, ovvero una squadra e una società che non debbano aspettare 33 anni per rivincere uno scudetto ma che possano essere sempre competitivi al massimo livello.Caratteri forti, il presidente e l’allenatore hanno spesso alzato i toni nelle loro carriere, senza timori. C’era chi pronosticava tensioni e perfino rotture, soprattutto dopo le invasioni di campo fatte dal presidente nella scorsa stagione. Invece, i patti sono stati chiari fin dal primo momento.