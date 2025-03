Consiglio Federale Lega "Europa non ha bisogno riarmo nucleare e debiti"

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Concluso ildellapresieduto da Matteo Salvini.“Alla presenza, tra gli altri, dei ministri Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli è stata confermata la determinazione, dellae dell’intero Governo, a difendere l’interesse nazionale – si legge in una nota del Carroccio -. Laha ribadito la necessità di realizzare la pace fiscale ed è stato approvato il regolamento del prossimo congressodel 5 e 6 aprile alla Fortezza da Basso di Firenze. Ci saranno più di 700 deti e sono attesi ospiti dall’estero oltre a rappresentanti del mondo dell’impresa e del lavoro”.“Sul fronte internazionale, l’interoha confermato la posizione della: invito alla prudenza, no a deleghe in bianco su imprecisati eserciti europei, disponibilità a investire in sicurezza nazionale premiando le imprese italiane, priorità alla pace sostenendo gli sforzi sollecitati dagli Stati Uniti.