Anteprima24.it - Confcommercio: Pasquale Russo e Lucio Sindaco nel Consiglio nazionale al fianco di Carlo Sangalli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Sono orgoglioso di far parte di questa nuova consiliatura e ringrazio in primo luogo il presidenteper la fiducia che mi ha voluto accordare”, ha dichiarato, vicepresidentee membro del rinnovatooltre che presidente diCampania. “Un ruolo che, nel rispetto dei principi di responsabilità, partecipazione e innovazione, ci pone di fronte gli obiettivi la valorizzazione della rete territoriale e di categoria, lo sviluppo di strumenti concreti per supportare sempre di più il sistema imprenditoriale e, più in generale il rafforzamento dell’azione sindacale rispetto ai temi cruciali per il futuro del Paese: dalle grandi riforme strutturali alla trasformazione digitale con l’Intelligenza artificiale generativa, dalla sostenibilità ambientale, economica e sociale alle strategie per rendere le città più vivibili e competitive.