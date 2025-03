Oasport.it - Conegliano-Milano, semifinale Champions League volley femminile 2025: programma, orario, tv

si affronteranno nelladella2024-di, sarà la rivincita della finale dello scorso anno vinta dalla corazzata veneta. L’appuntamento è per sabato 3 maggio (da definire), in una sede ancora da stabilire: sarà una sfida secca, chi vincerà si qualificherà all’atto conclusivo che il giorno dopo metterà in palio il trofeo contro la vincente di Scandicci-VakifBank Istanbul.Le Pantere si sono qualificate all’atto conclusivo grazie a un percorso netto, culminato con il successo contro le polacche del Developres Resovia.ha invece perso una partita contro il VakifBank Istanbul, è passata dai playoff e poi ai quarti ha travolto le quotate turche dell’Eczacibasi Istanbul. Le ragazze di coach Daniele Santarelli andranno a caccia del terzo trofeo continentale dopo quelli del 2021 e del 2024, mentre la formazione di Stefano Lavarini inseguirà il primo colpaccio dopo la finale persa lo scorso anno.