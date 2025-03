Ilgiorno.it - Condannati a lavorare: il 38% dei lombardi sopravvivono con 20mila euro lordi e sono strangolati dal costo della vita

Milano, 13 marzo 2025 –, dove l’occupazione è alle stelle magli stipendi a lasciare a desiderare, almeno in base ai dati dell’Osservatorio Inps sui lavoratori dipendenti. Lo studio è costruito sui dati raccolti nel 2023, gli ultimi disponibili, e confronta le retribuzioni di 3.717.570 lavoratori privati impiegati in tutti i settori tranne in quello agricolo: operai e impiegati rappresentano la grande maggioranza (rispettivamente 1,79 milioni e 1,54 milioni), poi cii quadri (193mila) dirigenti (61mila), apprendisti (119mila). Se la retribuzione media annua è pari a 29.305analizzando le varie fasce emergono delle differenze molto rilevanti, tanto da poter affermare che ina, piùmetà dei lavoratori non supera i 25.000annui.