Conceicao recupera per Fiorentina Juve? Novità sull'esterno portoghese: gli aggiornamenti sulle sue condizioni dopo l'allenamento odierno

di Marco Baridon

Francisco Conceicao per Fiorentina Juve bianconero, filtra ottimismo sul suo recupero

La Juventus è tornata in campo questa mattina agli ordini di Thiago Motta per preparare la trasferta con la Fiorentina, in programma domenica prossima alle ore 18.00. Nuova seduta al JTC a tre giorni dal match.

Come appreso da Juventusnews24, Francisco Conceicao anche oggi ha lavorato a parte. Filtra però ottimismo sul suo recupero: si va verso il rientro, inizialmente dalla panchina, già nel match di domenica.