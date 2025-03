Sport.quotidiano.net - Conceição-Fabregas, l’intreccio. Sabato sfida fra tecnici agli opposti. Lo spagnolo “corteggiato“ dal Milan

Presente e soprattutto futuro, quello die Como chepomeriggio vanno in campo per puntare l’Europa meno nobile da una parte e una tranquilla salvezza dall’altra. Ma pure realtà e immaginazione che riguardano due allenatorie il cui destino potrebbe intrecciarsi a fine stagione. Da una parte Sergio(suo malgrado sempre più sulla graticola), dall’altra Cesc(il predestinato): meno di 100 giorni sulla panchina dei rossoneri per il portoghese, passato in poche settimane dal trionfo in Supercoppa, alle delusioni in campionato e Champions League, incapace di gestire uno spogliatoio simile ad una polveriera. Prima esperienza in serie A da protagonista per lo, uno che le partite se le gioca sempre, a prescindere dall’avversario, e che nello sfortunato match d’andata (i rossoneri vinsero i rimonta a metà gennaio) disse chiaramente "per 60 minuti ilsembravano noi", incassando i sinceri complimenti del collega per il gioco espresso.