Lanazione.it - Con questo kit puoi avere una diagnostica IMMEDIATA della tua auto (40% di sconto Amazon)

Leggi su Lanazione.it

XTOOL AD20 Pro OBD2 è uno strumento che si collega direttamente alla tuae che ti permette diunadello statovettura, rivelando eventuali problemi e la natura di alcuni codici d'errore. Oggiacquistarlo sucon un fantastico 40% diattivando il coupon che trovi in pagina:ti permetterà di pagarlo soltanto 35,99 euro invece di 59,99 e con la spedizione Prime potrai riceverlo a casa in un giorno. Acquista il kit con unodel 40% Diagnosicompleta e wireless sempre a portata di manostrumento è compatibile con iPhone e smartphone Android e si collega velocemente via bluetooth per eseguire una diagnosi completa del veicolo direttamente dal telefono. Compatibile con un'ampia gamma di, funziona con un'interfaccia in italiano che ti permette di leggere con chiarezza ogni dettaglio.