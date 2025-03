Bresciatoday.it - Con l'auto sfonda il muro di un'azienda e finisce nel giardino di una casa

Poteva andare peggio, molto peggio: ma il 37enne alla guida, nonostante i traumi subiti, non è mai stato in pericolo di vita. È finito comunque in ospedale per l'incidente in cui è rimasto coinvolto nella notte tra martedì e mercoledì in Via Bruno Rodella a Guidizzolo, nell'Alto Mantovano.