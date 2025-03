Bergamonews.it - Con Edil e le Giornate dell’installatore elettrico in Fiera Bergamo il mondo dell’edilizia, dalle costruzioni all’impiantistica

. Un doppio appuntamento dedicato aldell’izia, grazie al tandem di fiere organizzate da Promoberg: il tradizionale appuntamento con ladell’izia e quello, che sposa la sua seconda edizione, dal titolo “”. Un ventaglio di proposte, oltre che una finestra su untanto caro quanto importante all’economia nazionale, che arappresenta una vera e propria eccellenza. Rispettivamente dal 20 al 23 marzo e dal 20 al 22 marzo, i due appuntamenti, sovrapposti volutamente anche e soprattutto per consentire una panoramica allargata e ancora più efficace sulla materia, andranno in scena alladi via Lunga, rappresentando così un momento non solo espositivo ma di contenuto, rivolto agli addetti ai lavori, alle aziende di settore, intese come produttori e distributori, e anche agli utilizzatori finali.