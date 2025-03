Liberoquotidiano.it - "Con chi mi ha tradito". Mita Medici sconvolge Balivo, la rivelazione su Adriano Panatta | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Momento di amarcord da Caterina. A La Volta Buona, il programma televisivo in onda su Rai 2, è stata ospite. L'attrice, nel corso della lunga intervista, ha parlato dei suoi grandi amori. Senza omettere però i dettagli più scabrosi. La cantante ha spiegato il vero motivo dietro la rottura con Franco Califano, E, soprattutto, con quale personaggio famosola tradì. Unache ha lasciato a bocca aperta la padrona di casa. "mi hacon la mia amica Loredana Berté. Ma io le voglio bene perché fa parte della mia vita. Io stavo cone siamo andati a Stromboli per la prima volta insieme in una nave. E sembrava una cosa di pirati. Io stavo incominciando a fare Ciao Rudy, dove c'era anche Loredana. Ogni tantoveniva. Poi ci fermiamo a Milano, ma io nel frattempo conosco un'altra persona.