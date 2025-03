Iodonna.it - Completino di pizzo nero, punte all'insù, la show-woman argentina omaggia i leggendari look anni '60 di Sofia Loren

Leggi su Iodonna.it

C’è modo e modo di voltare pagina, ma quello più efficace si sa, è un taglio netto alla chioma. Lo sa bene la top model quarantenne Belén Rodríguez, che cambia immagine per la réclame di Intimissimi. In lingerie die long bob’60 con leall’. Belen Rodriguez, troppo sensuale? Lo spot in lingerie in uno storico palazzo milanese X Belén Rodríguez in lingerie a 40«Mostrare il corpo è un fatto di vanità.