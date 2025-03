Ilgiorno.it - Como, paratie cantiere infinito: 17 anni fa iniziavano i lavori sul lungolago

, 13 marzo 2025 – Destano l’attenzione dei curiosi lealzate sulla passeggiata del, montate in questi giorni per compiere alcunidi manutenzione. Un modo per i comaschi di fare la conoscenza con il sistema di sicurezza che dovrà difendere la città dall’acqua alta, già visto nel tratto di Sant’Agostino, ma non ancora in quello che da piazza Cavour giunge fino ai Giardini a Lago, in pratica il punto più basso della passeggiata e quello più esposto alle esondazioni. L’ultima volta è capitato alla fine di ottobre, ma in quel caso a dare i problemi maggiori è stata l’acqua di scarico di piazza Cavour che proprio a causa della piena non riusciva a venire smaltita. Un compito affidato al complesso sistema di vasconi sistemati sotto la passeggiata che però per funzionare a dovere deve essere collegato con la rete elettrica cittadina.