Secoloditalia.it - Commissione Covid, la verità brucia a Pd e M5S. Attacco di FdI: “La gestione di Conte è stata disastrosa”

Leggi su Secoloditalia.it

Lad’inchiesta sulla pandemia da-19 sta portando alla luce alcuni particolari sconcertanti sulladell’emergenza sanitaria che si è conclusa nell’anno 2022. Aspetti su cui si fa acceso il confronto tra maggioranza e opposizione, come accaduto ieri, quando la sinistra e i grillini hanno accusato il centrodestra di voler sollevare polveroni. La reazione del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ècategorica: “Evidentemente il Pd e il M5s hanno ancora nostalgia del periodo più buio che abbiamo conosciuto di recente in Italia per la libertà d’espressione”, e lo dimostrano “tentando puntualmente di screditare gli auditi inogni qual volta questi rappresentino una lettura critica delle misure politiche attuate durante la pandemia”.