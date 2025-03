.com - Com’è vivere in una zona sismica con scosse continue?

Leggi su .com

in, abitazioni immerse all’interno delle bocche dei crateri o nelle immadiate vicinanze, rappresenta una sfida continua contro la natura e la natura, si sa, ha sempre la meglio.I Campi Flegrei sono ormai arcinoti in tutto il mondo per la continuità degli eventi sismici legati al fenomeno del bradisismo, eppure, nel 2025, ancora c’è chi li confonde con il Vesuvio.Masu un supervulcano? Come si vive con, senza sosta, notte e giorno? Un luogo tanto bello quanto pericoloso anche per le emissioni di gas come l’anidride carbonica.Campi Flegrei: notte per strada, la sequenzanon dà treguain unaI Campi Flegrei non danno tregua, anche la notte tra il 12 e il 13 marzo ha visto le strade dei quartieri come Bagnoli e del vicino comune di Pozzuoli piene di auto in sosta dove le persone hanno passato la notte a causa dell’ennesimo sciame con l’evento di maggiore intensità registrato all’1:25 di magnitudo 4.