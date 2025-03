Amica.it - Come truccarsi bene a 60 anni (e oltre)?

Dopo i 60la pelle del viso inizia a perdere elasticità e compattezza, mostrando le piccole rughe. È quindi importante prestare attenzione alle caratteristiche del proprio volto per imparare a scegliere i giusti prodotti make up.Questo perché la grana della pelle non è più uniforme e di conseguenza servono cosmetici con texture specifiche. I prodotti dovranno esser più leggeri e impalpabili, ma ciò non implica che si potrà sfoggiare solo un trucco nude. La pelle matura ha bisogno di molta idratazione, per questo prima di un buon trucco bisogna prendersene cura con una crema idratante. GUARDA LE FOTOCreme anti-età per pelli che hanno superato i 50: una ricca varietà A seguire, va applicata la protezione solare poiché il sole è il primo responsabile dell’invecchiamento della pelle.