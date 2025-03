Liberoquotidiano.it - "Come Totò e Peppino?". Fassino parla e Bonelli si mette a urlare: volano stracci a sinistra | Video

. Durante L'Aria Che Tira su La7 protagonisti del botta e risposta sono Angeloe Piero. Ad aprire le danze il portavoce di Europa Verde e deputato alla Camera di Alleanza Verdi e: "Vorrei ricordare ache l'Europa sta nella Nato, non è che la Nato è Stati Uniti d'America". Per"il problema è che oggi non c'è una difesa comune. L'Europa spende già soldi in armamenti, il problema è che l'Europa dovrebbe già coordinare quella grande quantità di armi che ha per renderle più efficaci". Secondo, infatti, spendere soldi nelle armi toglie la possibilità di investire in altri settori. Ecco allora che gli animi si scaldano: "Qualcuno pensa che i soldi li fabbricheremo falsi?", chiede ancora prima di proseguire il suo discorso: "Dove arriveremo? Ci vogliamo fermare?".