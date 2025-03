Dilei.it - Come si sopravvive quando ti uccidono una figlia a vent’anni?

Leggi su Dilei.it

Vanessa Simonini era una ragazza solare, piena di vita, era bellissima e dolce, con un sorriso così grande da illuminare le stanze in cui entrava. Vanessa avevaed era tutte queste cose, era anche una, una sorella, un’amica. Vanessa era, perché Vanessa fisicamente non sarà più nulla, se non un ricordo che a tratti ti farà sorridere e a tratti ti spezzerà il cuore, perché morire anon è giusto, ma morire auccisa da chi si professava tuo amico, da chi diceva di volerti bene, distrugge l’anima, anche e soprattutto di quelli che rimangono, dei familiari che sopravvivono.Sono passati sedici anni da quel maledetto 7/12/2009, e di quel giorno la mamma della Simonini, Maria Grazia Fasoli, ricorda ogni instante, ed ogni volta che le viene chiesto rivive ogni momentose fosse successo la sera prima.