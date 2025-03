Ilfoglio.it - Come muore un Pnrr: fisica burocratica

Nel 1931, il celebre burotermofisico Sigmund Modulstein (1874-1952) formulò il principio fondamentale della termodinamicanel suo rivoluzionario trattato Die irreversible Bürokratie: Thermodynamik der Verwaltungssysteme. Secondo il Principio di Modulstein, noto ancheParadosso della Ricerca Finanziata, in un sistema burocratico chiuso, ogni tentativo di spendere fondi per la ricerca aumenta irreversibilmente l'entropia. Ogni quantità di lavoro utile destinato alla ricerca richiede una quantità ancora maggiore di lavoro disperso in procedure, controlli e adempimenti amministrativi. Di conseguenza, il sistema evolve spontaneamente verso uno stato di massima entropia, in cui il lavoro scientifico tende a zero e l'intero finanziamento viene assorbito dal caos amministrativo.