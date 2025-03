Fanpage.it - Come funzionano i nuovi tutor: cosa cambia rispetto ai vecchi e le differenze con gli autovelox

Leggi su Fanpage.it

3.0 sono la versione aggiornata del sistema per l’accertamento delle infrazioni in autostrada, più precisa e difficile da aggirarea modelli precedenti e: questi dispositivi rilevano la velocità media e istantanea, integrando la nuova piattaforma tecnologica Navigard, che combina tecnologie in grado di accertare non solo il superamento dei limiti, ma anche la circolazione su corsie non consentite, i sorpassi pericolosi da parte dei mezzi pesanti e altre violazioni al Codice della Strada.