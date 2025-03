Thesocialpost.it - Come e perché l’Italia rischia di pagare il riarmo della Germania

Leggi su Thesocialpost.it

Si sta parlando dieuropeo, e soprattutto didella Germania. Una cosa che, se uno pensasse alla Storia, potrebbe anche far rabbrividire. C’è un aspetto in particolare, però, che riguarda direttamente, visto che, per uno strano “gioco” di cui ora parleremo, c’è il serio rischio che iltedesco lo paghiamo noi. Friedrich Merz, che non è ancora ufficialmente cancelliere ma lo sarà a breve dopo l’esito del voto in Germania, ha già scosso l’Europa con l’annuncio deltedesco. Un annuncio che ha dato anche un grosso scossone ai mercati, visto che Merz ha deciso di rompere il tabù del debito, e la Germania prevede un aumento di 1.000 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, suddivisi tra investimenti infrastrutturali (500 miliardi) e spese per la difesa, appunto. Le conseguenze sui mercati di questa decisione sono già visibili, e impattano anche noi, e qui torniamo al punto di partenza.