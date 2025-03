Cultweb.it - Come è morto John Holmes, la star del cinema porno americano che a suo modo fece epoca

Leggi su Cultweb.it

, attoregrafico di fama mondiale, morì il 13 Marzo 1988 a Los Angeles a soli 43 anni a causa di complicazioni legate all’AIDS. Nato ad Ashville, in Ohio, si è arruolato nell’esercito prima del diploma, prestando servizio per tre anni nella Germania Ovest. Successivamente ha svolto diversi lavori nel sud della California, tra cui autista di ambulanze, magazziniere e venditore porta a porta.La sua infanzia non fu delle più felici. Non conobbe mai il padre biologico, la madre si sposò varie volte e uno dei patrigni era solito picchiarlo dopo essersi scolato qualche bottiglia di troppo. Negli anni ’70, probabilmente per racimolare qualche soldo, iniziò a posare per fotografie di nudo che attirarono l’attenzione di un produttore di film a luci rosse. Iniziò così la sua prolifica carriera nell’industria del, durata quasi due decenni.