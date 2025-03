Come è finita la buffonata del gruppo anti maranza Articolo 52 | dai canali Telegram scomparsi alle accuse di truffa e la deriva razzista

Leggi su Open.online

L’entusiasmo per ildenominato “52” sembra essersi sgonfiato. Dopo una raccolta fondi durata appena 24 ore, tempo massimo imposto dall’ideatore deltramite un conto Revolut, molto probabilmente nella convinzione di garrsi l’anonimato, tutti i gruppi esono letteralmentedopo aver superato i 7.000 iscritti. Non si sa che fine abbiano fatto i fondi raccolti everranno gestiti. Nel frattempo, su X è comparso un account verificato “52”, il quale denuncia la rimozione dei gruppi e tenta disperatamente di riottenere un seguito cercando di attirare l’attenzione di account di estrema destra, in particolare quelli noti per la diffusione di notizie false e contro gli immigrati.Tra gli account seguiti su X troviamo Radio Genoa, precedentemente noto“Radio Genova” e “Radio Savana”.