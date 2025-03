Ilrestodelcarlino.it - Come conoscere il livello idrometrico dei fiumi in Emilia Romagna

Bologna, 13 marzo 2025 - Temporali in arrivo in, nuova allerta per piene deie rischio frane domani 14 marzo in tutta l'con livelli di criticità diversi nelle varie zone. Informazioni sui livelli idrometrici Con l'arrivo della pioggia forte, si prevedono diffusi innalzamenti dei livelli idrometrici. Ma di che si tratta esi possonoè possibile informarsi in tempo reale sulraggiunto daiin seguito alle precipitazioni? Innanzitutto, perriportato dalla guida alla mappa della Regione, si intende ildel corso d’acqua nella sezione di misura espresso in metri (m), riferito allo zero, che è una quota convenzionale (diversa per ciascun idrometro), non corrispondente al fondo dell’alveo.