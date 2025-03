Bergamonews.it - Come arredare cucina e soggiorno in un ambiente unico?

L’idea diinha davvero spopolato negli ultimi anni. E non solo nelle persone che se lo possono permettere in termini di spazio.Non bisogna infatti credere che questa tendenza di arredamento sia solo prerogativa di chi dispone di abitazioni damolto grandi.Si possono progettare dei bellissimi open spaceanche su dimensioni più modeste anzi, spesso questa conformazione è un’ottima soluzione in situazioni in cui si vuole recuperare spazio, o addirittura una stanza, e quando si vogliono superare le difficoltà di unpiccolo e aumentare la sua funzionalità.Due progetti per aumentare lo spazio in casa conin unNel primo progetto che presentiamo lasi sviluppa lungo una sola parete lasciando spazio centralmente per il tavolo da pranzo, che la va a completare, e lateralmente per ilcostituito da una zona relax dove sono collocate libreria e poltrone.