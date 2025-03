Comandi vocali su Windows come Siri per gestire il PC parlando a voce

Leggi su .com

Immagina di dire al tuo computer"Apri Chrome" o "Cerca il meteo di oggi" e vederlo eseguire i tuoi, propriofai consul tuo iPhone. Anche senon offre un assistente vocale in italiano potenteintegrato nel sistema Mac, ci sono soluzioni gratuite che ti permettono di parlare al PC in italiano per aprire programmi, fare ricerche e gestirlo con la. In questo articolo ti guiderò passo passo tra le opzioni disponibili,Alexa con TRIGGERcmd, LilySpeech e persino Cortana, con consigli semplici per iniziare.LEGGI ANCHE: Scrivere al PC dettando ain italiano Usare Cortana e lo Strumento Nativo dioffre alcune opzioni native, ma con limiti per l’italiano. Cortana si può installareapp in11 e10 e funzionaassistente vocale di Microsoft che supporta anche la lingua italiana.