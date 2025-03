Calciomercato.it - Colpo Nico Paz: l’Inter ha un grande alleato | CM.IT

I nerazzurri si sono giocati la ‘carta’ Javier Zanetti. Il vice presidente è stato compagno di Nazionale di papà Pablo. Le ultime di Calciomercato.itvuolePaz e ha buone chance di riuscire a prenderlo. Il classe 2005 argentino è il prescelto per rinforzare il centrocampo nerazzurro, che cambierà non poco la prossima estate. Più nello specifico per raccogliere la pesante eredità di Mkhitaryan, 36 anni compiuti a gennaio e in scadenza nel 2026. Ma anche nel contratto dell’armeno risulta esserci un’opzione, chiamiamola anche penale che consentirebbe al club di risolvere l’accordo con un anno d’anticipo.Paz:ha un(LaPresse) – Calciomercato.itTramite Javier Zanetti, come noto,è in pressing da mesi sia sul ragazzo che sul papà Pablo. Il quale è stato compagno di squadra (era un difensore) nella Nazionale argentina dell’attuale vice presidente nerazzurro.