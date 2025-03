Lanazione.it - Collettamento alla depurazione, due milioni di investimento a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 13 marzo 2025 – Con un progetto da oltre 2di euro, Nuove Acque porta a13 scarichi liberi nel territorio del comune di. Con l’avvio dei cantieri a Marzo, gli interventi porteranno un importante beneficio all’ambiente, collegando all'impianto didi Pozzo Nuovo gli scarichi dei reflui provenienti dalle zone di Santa Lucia, Fornace, la Noceta, Via Della Consolazione, via della Casina, Cappuccini. La realizzazione di 6 impianti di sollevamento e la posa di 4.720 metri di tubazioni, interesserà una popolazione di 1.000 abitanti. In collaborazione con l’amministrazione comunale e per la rilevanza delle opere eseguite, sono stati presi numerosi accorgimenti per minimizzare l'interferenza dei lavori con la viabilità. I lavori, per uncomplessivo di oltre 2,1di euro, si concluderanno entro settembre 2025.