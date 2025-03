Digital-news.it - Collaborazione Spagna, Francia e Italia per promuovere la tecnologia Ultra High Definition (UHD)

Leggi su Digital-news.it

L'Associazione UHD, il Forum Audiovisuel Numérique (FAVN) dellae l'UHD Forumhanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) perla(UHD) in Europa e nei mercati internazionali. Questo accordo pone le basi per unastrategica tra le principali associazioni europee dedicate allo sviluppo e all'implementazione di tecnologie avanzate nell'industria dei media.Azioni coordinate per l'adozione dell'UHD - L'obiettivo principale di questo MoU è quello di coordinare attività congiunte che facilitino l'adozione dell'UHD come standard tecnologico sia a livello europeo che globale. L'accordo è concepito come unaa lungo termine, incentrata sulla cooperazione tecnica, sulla formazione e sulla promozione dell'innovazione tecnologica.