Ilgiorno.it - Codogno e “Incontriamoci al bar”: al sindaco suggerimenti e critiche costruttive dai quartieri

(Lodi), 13 marzo 2025- Si conclude “al bar”, “dai cittadini disono arrivati tanti spunti per orientare gli interventi del Comune in modo capillare, ripeteremo l’esperienza!”. Parola dell’amministrazione comunale di Francesco Passerini, che ha visto ile gli assessori, con i consiglieri Rosy Rossetti, delegata alle Frazioni e Angelo Bergamaschi, in prima linea nell’ascolto dei residenti. “Il sabato o la domenica, quando, appunto, i cittadini hanno più tempo di vivere la città, ospitati dai bar, abbiamo accoltocostruttivi per migliorare la vita nei 7- ricorda Passerini- Questo è molto più utile di un incontro pubblico, perché in ambienti informali, i cittadini, anche molte donne, parlano più volentieri e a loro agio e si è più vicini”.