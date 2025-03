Ilgiorno.it - Codogno, bullismo sullo scuolabus? “Solo ragazzate, evitiamo inutili allarmismi”

(Lodi), 13 marzo 2025 – “Qualeo disagio giovanile?!sporadici episodi dovuti all’intemperanza dell’età,inutile allarmismo”. L’assessore all’Istruzione diSilvia Salamina, della giunta di Francesco Passerini, difende il serviziocon convinzione. Si riferisce alla segnalazione di cinque comportamenti scorretti in tre mesi, da ottobre a dicembre dello scorso anno, lungo la linea del serviziodella città, segnalati dalla cronaca dopo la relazione per il controllo della qualità dei servizi stilato dal Comune. In alcuni casi sono stati contattati i genitori. scuola pascoli uscite“Quando la trasparenza genera allarmismo- incalza l’assessore Salamina -. Sono usciti alcuni dati inerenti il funzionamento e la qualità dei servizi scolastici che hanno creato ingiustificata preoccupazione per una sorta di disagio giovanile che ruoterebbe intorno al servizio