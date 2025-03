Sport.quotidiano.net - Cocchi, i sogni corrono. Da Molinella a San Siro, un debutto da Champions: "Dimarco è il suo idolo»

Daalla Scala del Calcio. Dai campetti di provincia allaLeague. Martedì sera, contro il Feyenoord, al minuto 39 del secondo tempo, Matteo, 18 anni compiuti lo scorso primo febbraio, ha fatto ciò che forse tutti noi, cresciuti a pane e pallone, abbiamo sognato almeno una volta nella vita. I riflettori di Sanadesso e il suo nome tra le stelle. "Voleva sempre venire al campo con me, – racconta papà Edgardo – appena possibile ha iniziato a giocare e dopo qualche anno è entrato nelle giovanili del Bologna. La chiamata lo ha reso felicissimo. La società ci ha aiutato e lo ha indirizzato in un ruolo più adatto alle sue caratteristiche". Da piccolo infattigiocava a centrocampo ma è a Bologna che ha trovato la sua dimensione in fascia: "Al Reno stava a centrocampo, ha sempre prediletto la fase offensiva, faceva tanti gol anche da piccolo.