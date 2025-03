CM com – Real Madrid Vinicius sempre protagonista | sbaglia un rigore esce e indica 15 contro i tifosi dell’Atletico | Champions League

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-13 00:53:00 Fermi tutti!, suo malgrado, della sfida del Riyadh Air (per motivi di sponsorizzazione) Metropolitano didisputata fra ildi Carlo Ancelotti e l’Atletico di Diego Pablo Simeone, è statoJr. Una partita intensa, emozionante, conclusasi solamente ai calci didopo l’1-0 dei tempi regolamentari e con la continua situazione di parità delle frazioni supplementari, considerando il 2-1 del Bernabeu all’andata. Un derby terminato in favore dei Blancos, che hanno così staccato il pass per i quarti di finale didove incontreranno l’Arsenal. Ma al di là di quanto accaduto sul rettangolo verde di gioco, è ciò che è successo in panchina – in particolar modo durante l’uscita dal campo del fuoriclasse brasiliano – che ha suscitato buona parte delle attenzioni.