Ilfoglio.it - Claudio Simonetti: i 50 anni di Profondo Rosso, il Gioca Jouer e la paura della realtà

Leggi su Ilfoglio.it

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate. Dopo aver superato la selva oscura Dante e Virgilio, arrivano davanti alla porta dell’Inferno, sovrastata da una lunga iscrizione che irretisce i due poeti a non entrare. Quello verso gli inferi è un viaggio di sola andata in cui c'è solamente dolore e sofferenza. Ma senza batter ciglio il Vate prende per mano il padrelingua italiana e insieme si incamminano nel percorso di peccati. Trentaquattro canti per una enciclopedia dei vizi terreni. Quegli stessi vizi messi in pellicola da Dario Argento e musicati da. Lae la fantasia spesso si confondono come un cocktail di cui non riesci a distinguere i sapori, diceva Carlo, uno dei protagonisti di. Proprio l'iconico film quest'anno compie 50e torna nel nuovo teatro immersivo degli storici Forum Studios di piazza Euclide per il Roma Film Music Festival.