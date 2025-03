Oasport.it - Classifica Tirreno-Adriatico 2025: Ganna difende la maglia, Tiberi a 1” da Ayuso

Filipposi conferma al comando dellagenerale dellaal termine della quarta tappa,ndo egregiamente laazzurra conquistata lunedì in occasione della cronometro d’apertura. Il piemontese si è distinto durante questa frazione insidiosa, rendendosi protagonista in un ventaglio e correndo da autentico protagonista, rispondendo anche a Mathieu van der Poel nel finale e provandoci nella volata finale vinta da Olav Kooj.La graduatoria non è cambiata nelle posizioni che contano dopo che il gruppo ha raggiunto il traguardo di Trasacco, Filippoprimeggia con un vantaggio di 22 secondi sullo spagnolo Juane 29” su Antonio. La quinta tappa con arrivo a Pergola propone un paio di salita nel finale che potrebbero invogliare qualche uomo diprima del tappone di sabato che propone l’arrivo in salita a Frontignano (7,6 km all’8% di pendenza media).