Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025: Brignone vede il traguardo, Gut sempre più lontana

Dopo il primo superG di La Thuile Federicaallunga ancora in testa allagenerale didel2024-di sci, nella quale vanta ora 1354 punti, a +332 sull’elvetica Lara Gut-Behrami, seconda con 1022, a 5 gare dalla conclusione della stagione.Nelladi superG, a due gare dal termine, comanda l’elvetica Lara Gut-Behrami con 515 punti contro i 470 di Federica, seconda a -45. Più indietro, ma ancora in corsa per la vittoria Sofia Goggia, terza con 386, a 129 lunghezze dalla vetta.Nelladi slalom, invece, Ljutic guidale fila con 515 punti, davanti alla svizzera Camille Rast (474) e all’austriaca Liensberger (464). Peterlini è la migliore azzurra in 22ma piazza con 84 punti ed è qualificata alle Finali.DELGENERALE1Federica ITA 13542 GUT-BEHRAMI Lara SUI 10223 GOGGIA Sofia ITA 8514 LJUTIC Zrinka CRO 7905 RAST Camille SUI 7186 HECTOR Sara SWE 6927 ROBINSON Alice NZL 6688 COLTURI Lara ALB 5869 HUETTER Cornelia AUT 56310 HOLDENER Wendy SUI 526DELGIGANTE1 ROBINSON Alice NZL 5202Federica ITA 5003 HECTOR Sara SWE 3874 COLTURI Lara ALB 3345 STJERNESUND Thea Louise NOR 3316 MOLTZAN Paula USA 2867 GUT-BEHRAMI Lara SUI 2788 LJUTIC Zrinka CRO 2759 SCHEIB Julia AUT 26010 RAST Camille SUI 244DELSLALOM1.