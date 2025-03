Ilrestodelcarlino.it - Civitanova, sequestrati oltre 600 chili di vongole prive di tracciabilità

, 13 marzo 2025 – Oggi i militari della Guardia costiera di, nell’ambito dei controlli mirati alla tutela della risorsa ittica coordinati dal Centro regionale di tutela della pesca (Direzione marittima di Ancona) hanno effettuato verifiche durante lo sbarco al Molo Martello. Ed è scattato il sequestro di600didella documentazione necessaria per la commercializzazione. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro. Il prodotto ittico, ancora vivo, è stato rigettato in mare dai militari, contribuendo così alla salvaguardia dell’ecosistema marino. La Guardia costiera invita i consumatori a prestare sempre massima attenzione all’acquisto di prodotti ittici, verificando la loroe il rispetto della normativa vigente.