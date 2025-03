Laspunta.it - Cisterna, 2500 le pratiche di condono edilizio.

più celere e rateizzazione per lenon ancora perfezionate. Gli uffici tecnici del Comune disono al lavoro per esaminare le istanze disulla scorta delle indicazioni contenute nella delibera approvata dal Consiglio comunale nei mesi scorsi con la quale è stata individuata una procedura accelerata in materia di definizione della richiesta di sanatoria.A tale iter si può accedere in alcuni casi specifici – cinque in tutto – in deroga al criterio dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta e senza corresponsione di oneri finanziari aggiuntivi per l’urgenza. E’ la stessa delibera a specificare che la richiesta di definizione prioritaria e accelerata delledinon ancora perfezionate è consentita per passaggio di proprietà; pendenza di procedimenti amministrativi, giudiziari, penali dinanzi al competente organo giudiziario; utilizzo dell’immobile per attività economiche; messa in sicurezza dell’immobile; necessità di rimuovere barriere architettoniche.