Anteprima24.it - Cipess, la soddisfazione di Vessichelli: “Ricadute favorevoli per la nostra area industriale”

Tempo di lettura: 2 minutiDalla stampa nazionale viene rubricata come cambio di paradigma la Delibera n. 56 del, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’otto marzo scorso.“Invero, il provvedimento del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile rappresenta un autentico progresso nell’attuazione del consueto modello di sviluppo dedicato alle aree industriali.Intanto, perché la consistenza della assegnazione di risorse per la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all’incremento della loro qualità (ai sensi dell’articolo 33, c.3, del D.L. 60/2024, è di 300 milioni di euro, spalmati nel periodo 2025/2028, un segnale importante per il comparto, che mi sento di rappresentare.