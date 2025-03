Reggiotoday.it - Cinque milioni di fondi per Arghillà, Minasi: "Ripagato un impegno personale di anni"

Leggi su Reggiotoday.it

"La destinazione di importanti risorse per la riqualificazione del quartieredi Reggio Calabria è, per me, una bellissima gratificazione ed è anche un’ulteriore dimostrazione concreta dell’attenzione del Governo verso la nostra terra e la nostra città, in questo caso verso un’area che da.