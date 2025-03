Secoloditalia.it - Cinquanta anni fa l’omicidio di Sergio Ramelli a colpi di chiave inglese. La memoria è più forte dell’odio

È passato mezzo secolo dall’uccisione di, giovane militante del Fronte della Gioventù,to a morte adisotto la sua abitazione per mano di un commando di Avanguardia operaia mentre era intento a legare il suo motorino. Era il 13 marzo 1975.morirà , dopo una lunga agonia, il 29 aprile del 1975. Diciannovee un’unica colpa: essere il fiduciario del Fdg all’istituto Molinari, prima di essere costretto a lasciare la scuola e trasferirsi altrove per la persecuzione quotidiana subìta nei corridoi del liceo rosso. Ma questo non bastò per salvargli la vita. L’escalation di violenze alimentato dall’odio antifascista prende le mosse da un tema contro le Br, che venne affisso nella bacheca dell’istituto che mise all’indice., 50fa veniva aggredito a morte da un commando di Avanguardia operaiaIn un clima irrespirabile di odio negliin cui uccidere un fascista non era reato maturò l’aggressione mortale contro, un ragazzo tranquillo, che si era iscritto giovane al Msi per la sua fede anticomunista e un senso innato di libertà.