Lettera43.it - Cingolani punta in alto con gli elicotteri di Leonardo: le pillole del giorno

Tutti interessati alle armi e ai mezzi più innovativi per la difesa. A Dallas, dove è in corso il salone internazionale Verticon,annuncia di aver siglato accordi per nuovi ordini di una trentina diin Europa, nel continente americano, in Africa e in Asia-Pacifico. Il valore complessivo degli ordini è di 370 milioni e le consegne sono previste tra il 2026 e il 2028. Come sempre viene detto in queste occasioni, glioggetto delle commesse saranno impiegati in compiti «di supporto all’industria energetica, soccorso e compiti di pubblica utilità, trasporto vip». Comunque Robertoin, come dimostra la campagna di comunicazione che ha intrapreso, con paginate di interviste per sottolineare il valore della sua azione al comando del gruppo.L’ad diRoberto(foto Imagoeconomica).