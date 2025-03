Quotidiano.net - Cina promuove soluzione diplomatica sul nucleare iraniano con Russia e Iran

Leggi su Quotidiano.net

Lasollecita "una" sulla complessa questione del. E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, alla vigilia dei colloqui di Pechino sul tema con. In merito alle aspettative dell'incontro tra, Mao ha osservato che Pechino ha rilasciato le informazioni relative con le parti che si scambieranno "opinioni sulla questioneiana e su altre questioni di reciproco interesse", secondo la nota di mercoledì del ministero degli Esteri cinese. In qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu e di parte del Piano d'azione congiunto globale (Jcpoa, l'accordo del 2015 suldi Teheran), "laha costantemente sostenuto la riadeguata della questione delle attività atomicheiane attraverso mezzi politici e diplomatici, mantenendo il regime internazionale di non proliferazione endo la pace e la stabilità in Medio Oriente".