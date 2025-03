Romadailynews.it - Cina: MOC, FTZ offrono solido sostegno a imprese estere operanti nel Paese

Come piattaforma cruciale per il governo affinche’ promuova un’apertura di alto livello, le zone di libero scambio (FTZ) pilota dellahanno introdotto riforme pionieristiche per creare un ambiente imprenditoriale di prima classe caratterizzato da pratiche orientate al mercato, stato di diritto e internazionalizzazione, fornendo unalleche operano in, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero del Commercio (MOC). In termini di accesso al mercato, le FTZ pilota hanno introdotto una lista negativa per gli investimenti esteri e una per il commercio transfrontaliero di servizi, mentre sono stati stretti ulteriori accordi di apertura in settori come le telecomunicazioni a valore aggiunto, i servizi commerciali, la finanza e la cultura, ha affermato il portavoce.