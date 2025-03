Romadailynews.it - Cina: giovane di famiglia di pastori realizza sogno e diventa pilota

Mirbek Tlobek si allena nel volo sopra il punto panoramico di Narat, nella prefettura autonoma kazaka di Ili, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, il 5 marzo 2025. Mirbek Tlobek, 23 anni, e’ nato in unadidi etnia kazaka nello Xinjiang. Fin da bambino sognava dire. Dopo essersi laureato nel 2023, ha avuto l’opportunita’ di fare uno stage presso un’azienda di aviazione generale, per poi ottenere con successo le licenze diprivato e commerciale di elicotteri. Oggi il ragazzo e’ unprofessionista di elicotteri presso una compagnia di aviazione generale a Narat, un luogo panoramico che ha guadagnato popolarita’ negli ultimi anni.I turisti accorrono per fare un giro in elicottero e godersi le splendide vedute aeree.