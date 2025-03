Lapresse.it - Cina, due 17enni arrestati per aver urinato nel brodo al ristorante: il video

(LaPresse) Haidilao, la più grande catena cinese di hot pot, si è offerta di risarcire più di 4.000 clienti che si sono recati in uno dei suoi ristoranti di Shanghai, dove due adolescenti hannoneldella loro hot pot, un pentolone che viene solitamente posizionato al centro del tavolo e in cui i commensali immergono carne, pesce e verdure per cuocerli e mangiarli. Undei ragazzi che urinano nella pentola delmentre cenano in una stanza privata del locale è diventato virale sui social il mese scorso. Non è chiaro chi li abbia filmati. La polizia ha affermato che i diciassettenni, che al momento dell’incidente erano ubriachi, sono statisubito dopo. Non c’è alcun indizio che qualcuno abbia consumato ilincriminato ma Haidilao si è scusato con i clienti, dicendo che ha sostituito tutte le attrezzature per la pentola calda e gli utensili da cu, oltre a disinfettare altre stoviglie e utensili.