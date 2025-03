Ilgiorno.it - Ciclo di proiezioni. Si comincia gratis da Paola Cortellesi

Nell’ambito della rassegna “Donna 2025“ curata dall’Assessorato allo Sport, Tempo Libero e Commercio del Comune di Seveso parte venerdì sera al Politeama 1945 Cinema Teatro undi quattrocinematografiche a tema. Il primo film in programma è “C’è ancora domani“ co-scritto e interpretato dae grande successo al botteghino. L’ingresso è gratuito. L’appuntamento è per venerdì alle 21 al Politeama in via Galimberti 16.